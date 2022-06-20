سياسي / رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يلتقي بوزير الخارجية الكونغولي
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
طرابلس 21 ذو القعدة 1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م واس
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبية اليوم، بوزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو الذي يزور طرابلس حالياً.
وأكد الدبيبة بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، خلال اللقاء أن دعم الاتحاد الأفريقي لملف المصالحة الوطنية سيعزز من الاستقرار في ليبيا، ويمهد الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية كانت ولازالت مطلب الشعب.
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19:13ت م
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