طرابلس 21 ذو القعدة 1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م واسالتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبية اليوم، بوزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو الذي يزور طرابلس حالياً.وأكد الدبيبة بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، خلال اللقاء أن دعم الاتحاد الأفريقي لملف المصالحة الوطنية سيعزز من الاستقرار في ليبيا، ويمهد الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية كانت ولازالت مطلب الشعب.// انتهى //19:13ت م0178