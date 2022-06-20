الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسانطلقت بمدينة أغادير المغربية اليوم، الدورة 18 من تمرين "الأسد الأفريقي 2022" التي تنظمها القوات المسلحة الملكية المغربية، والقوات الأمريكية، في المدة من 20 إلى 30 يونيو الجاري، بمشاركة 10 وحدات تابعة لدول أخرى، وحوالي 20 ملاحظاً عسكرياً من بلدان شريكة.وأوضح بيان صادر عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية أن هذا التمرين يهدف إلى إبراز المستوى العالي من القابلية للتشغيل العملياتي والتقني والإجرائي، وتقييم موضوعي لكل وضعية لتسهيل اتخاذ القرار،وتبادل الخبرات بين البلدان الشريكة،وتعزيز التعاون العسكري بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.ويتضمن برنامج هذه الدورة الذي يشمل ست مناطق مغربية: تمرين القيادة العليا، والتمارين التكتيكية البرية والبحرية والجوية والمشتركة، ليلاً ونهاراً، وعمليات القوات الخاصة، والعمليات المحمولة جواً، والأنشطة المدنية والعسكرية، والتدريبات ضد أسلحة الدمار الشامل، والإجلاء الطبي.// انتهى //19:49ت م0181