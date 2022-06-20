الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، أقيمت اليوم في مقر الجامعة الورشة العلمية في تحليل الرياضيات والهندسة التفاضلية التي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"، بحضور وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، وعدد من أكاديمي الجامعة.وقال رئيس الجمعية الدكتور بندر المحسن في كلمة له: إن عدد المسجلين في الورشة بلغ نحو 80 شخصًا من الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 46 طالبا وطالبة، ومن معيدي ومعيدات الجامعات السعودية 27، ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ستة، والمهتمين بالرياضيات سبعة.وأضاف أن الورشةَ تعد مدرسة صيفية مكثفة على مدار أسبوعين، تقدم فيها مادة علمية لأربع مقرراتٍ بواقعِ عشرين ساعة لكل مقرر، وستسهمُ في رفعِ المستوى الرياضي لدى المشاركين وتدريبِهم على بعض نماذجِ الاختباراتِ الشاملةِ في مرحلةِ الدكتوراه، إضافةً إلى تطويرِ النشاطِ البحثي من خلال عقدِ حلقةِ نقاش وإطلاعِهم على الأبحاثِ الجديدة، كما سيقدم عدد من المحاضراتِ العلميةِ المتخصصةِ في موضوعات رياضيةٍ متنوعةٍ على هامشِ الورشة.وأفاد أن الجمعية نظمت مؤتمرين عن بعد، الأول: مؤتمر في تعليم الرياضيات بالتعاون مع جامعةِ الأعمال والتكنولوجيا بجدة، والثاني: مؤتمر في الرياضيات وتطبيقاتها بالتعاون مع جامعة كاوست، كما تم تنظيمُ العديدِ من الدوراتِ التدريبية المتخصصة والتربوية في مجال الرياضيات، وإطلاقُ جائزةِ (جسر) للريادة في الرياضيات العام الماضي، مبينًا أنه سيعقدُ في نهاية هذه السنةِ مؤتمر تعليمِ الرياضيات في رحابِ جامعةِ الأعمالِ والتكنولوجيا بجدة.// انتهى //19:57ت م0183