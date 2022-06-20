اقتصادي / بورصةُ المغربِ تغلقُ على ارتفاع
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
أغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على ارتفاعٍ في التعاملات، إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.42 %، مسجلاً 12.134,22 نقطة.
وتَقَدَّمَ مؤشرُ أداءِ المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.56 % ليستقر عند 980,86 نقطةً، فيما تَقَدَّمَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.83 % مسجلاً 915,51 نقطةً.
وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 17,37 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 635,48 مليار درهم مغربي.
// انتهى //
20:50ت م
0187