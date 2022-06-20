الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على ارتفاعٍ في التعاملات، إذْ سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.42 %، مسجلاً 12.134,22 نقطة.وتَقَدَّمَ مؤشرُ أداءِ المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.56 % ليستقر عند 980,86 نقطةً، فيما تَقَدَّمَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.83 % مسجلاً 915,51 نقطةً.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 17,37 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 635,48 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:50ت م0187