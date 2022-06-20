سكاكا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسحصلَ مختبرُ سلامةِ الأغذيةِ في أمانة منطقة الجوف على شهادة الآيزو (17025) بعد استيفاء المتطلبات العامة لكفاءة أداء مختبرات الفحص والمعايرة وفق المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" ، وقد مُنِحَتِ الشهادةُ للمختبر من قبل مركز الاعتماد الخليجي.من جانبه،أوضحَ أمينُ منطقةِ الجوف المهندسُ عاطفُ بن محمد الشرعان , أنَّ هذا الإنجازَ يعكسُ حرصَ الأمانة على الارتقاء بالأداء وتطوير الجودة والخدمات المقدمة للمستفيدين.وجاءَ منحُ الشهادة بعد إجراء التدقيق لمدة سنة جرى خلالها مراجعة آلية عمل المختبر وفحص جميع الأجهزة والمعايير المستخدمة.وقد اكتسبَ المختبرُ -من خلال هذه الشهادة- الاعترافَ والاعتمادَ الدولي مما يخوله لتقديم نتائجَ معتمدةٍ ومعترفّ بها دوليا كجهة معتمدة.// انتهى //21:05ت م0189