الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأكدَ رئيسُ هيئةِ تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواءُ الركنُ عادل بن محمد البلوي،أنَّ قرارَ إنشاءِ مركزٍ في هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، سيسهمُ في تطوير مخرجات التعليم العسكري وفق رؤية المملكة 2030، والمرافق التعليمية والكليات العسكرية في وزارة الدفاع؛لتواكبَ الوزارةُ مثيلاتِها في الدول المتقدمة، كما سيكونُ رافداً لمسيرة التقدم في التعليم والتدريب العسكري.وبينّ أنَّ وزارةَ الدفاعِ شاركت خلال الثلاث سنوات الماضية، في أعمال اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي، من خلال ورش عمل واجتماعات عديدة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الخبراء، والجهات العسكرية الأخرى،إلى جانب مناقشة جميع الإجراءات والخيارات المتاحة؛للوصول إلى رفع التوصية باعتماد المركز.وأكدَ اللواءُ الركنُ البلوي، أنَّ إنشاءَ هذا المركز يعدُّ امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالكفاءة والجودة على المستويات كافة،لاسيما ما يرتبطُ بإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها في القطاعات المدنية والعسكرية،مضيفاً أنَّ إنشاءَ مركز متخصص لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها يأتي في ظل النهضة التعليمية الكبيرة التي تشهدها المملكة على مستوى التعليم والتدريب،التي يتطلعُ إليها جنودُ الوطن من منسوبي القوات المسلحة، ليكون هذا المركزُ رافداً لمسيرتهم التعليمية، يساندهم في أداء مهامهم وواجباتهم على النحو المنشود.// انتهى //21:37ت م0191