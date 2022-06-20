أبها 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسبحثَ وفدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الذي يزورُ منطقةَ عسير حالياً، آلياتِ مواجهةِ التحديات التي قد تقفُ أمام تطوير وتحسين المنتجات الزراعية في منطقة عسير،ومن أهمها شحُّ المياه وتسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل للمزارع والمستهلك.جاءَ ذلك خلال الجولة التي قام بها الوفد اليوم، على محافظة رجال ألمع ومكتب التعليم ومكتب البيئة والمياه والزراعة، بحضور رئيس جمعية النحالين بالمحافظة علي الحياني ومستشارة الصندوق بمنطقة جازان المهندسة ريم مصطفى.وأكدَ رئيسُ الفريق الدكتور نوفل تلاحيق حرص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على إعداد الدراسات التي تساعدُ على تطوير وتنمية المحاصيل الزراعية ودعم المزارعين في منطقة عسير ، وذلك ضمن مشروع الدعم الفني مسترد التكاليف الذي ينفذُه الصندوقُ و تمولُه المملكةُ لصالح صغار المزارعين.واطَّلَعَ الفريقُ - خلال الجولة- على أبرز المحاصيل الزراعية التي تتميزُ بها محافظةُ رجالِ ألمع ، وسبلِ دعم المزارعين وتقديم الاستشارات الزراعية اللازمة لهم.ويعدُّ الصندوقُ الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وكالةً متخصصةً تابعةً للأمم المتحدة،تساعدُ في بناء قدرات المزارعين ورفعِ مستوى دخلهم وتنمية المناطق الريفية لدعم الأمن الغذائي المستدام، علمًا أنَّ زيارةَ الصندوق،هي الأولى إلى منطقة عسير.// انتهى //21:40ت م0192