الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسالتقى المديرُ العامُّ لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في الرباط اليوم بسفير ألمانيا بالمغرب روبرت دولجر.وجرى خلال اللقاء بحثُ سبلِ تعزيزِ التعاونِ الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.واستعرضَ الدكتور المالك - خلال اللقاء- أبرزَ البرامج والأنشطة التي تنفذُها الإيسيسكو خلال الفترة الحالية، والمبنية على الانفتاح والتعاون والمزيد من التواصل مع الدول غير الأعضاء لفتح المجال للانضمام إليها بصفة مراقب، من بينها ألمانيا.من جانبه،أشادَ السفيرُ الألماني بالأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو لدعم دولها الأعضاء في مجالات عملها، مؤكدًا حرصَ بلادِه على التعاون مع المنظمة في مجالات التعليم ومكافحة التطرف.// انتهى //21:41ت م0193