الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأَعْلَنَتْ مؤسسةُ محمد بن سلمان "مسك" إطلاقَ "المعسكر القيادي" لبرنامج زمالة مسك اليوم في العاصمة البريطانية لندن، الذي يهدفُ إلى تأهيل قادة الغد وتزويدِ الشباب السعودي بالمهارات والسلوكيات اللازمة لتطويرهم؛ليصبحوا قادة فعّالين.ويأتي المعسكرُ التدريبي للزمالة الذي يُرَكِّزُ على رفعِ الوعي ومستوى المعرفة، خلال 10 أيام ضمن سلسلة مراحل تمثلُ برنامجَ الزمالة الذي يمتدُّ إلى 6 أشهر، يقضي خلالها المشاركون تدريبًا مكثفًا مع أرقى المؤسسات الدولية؛من أجل تمكينهم ليصبحوا قوةً على الصعيدين المحلي والعالمي.ويمثلُ المعسكرُ أولى مراحل رحلة البرنامج الذي يبدأُ بالمعسكر القيادي، ثم ستة أشهر من المشاركات الافتراضية والتدريب الشخصي، يعقبها التجمع السنوي للزمالة في مدينة الرياض، وتختتمُ بنهائيات مسابقة زمالة مسك السنوية لأهداف التنمية المستدامة.كما يأتي المعسكرُ التدريبيُّ تحت شعار "زملاء اليوم.. قادة الغد" بمشاركة 60 من الطلبة السعوديين من القادة الواعدين في لندن، يبدؤون اليومَ الأولَ بالعمل الجماعي لاكتساب المعرفة اللازمة في النقاط التالية: صفات القائد الناجح، أفضل ممارسات القيادة، التفكير النقدي وحلّ المشكلات، والدافع والوعي الذاتي، وأخيرًا التعاون والعمل الجماعي.في حين أنَّ الطلبةَ المشاركين سينخرطون في عدد من التدريبات؛لتمكينهم في مجال الأعمال والتصميم والأساسيات التقنية،في جَلَسَاتِ تأخذُ موضوعات: التفكير في التصميم، اتخاذ القرار الإستراتيجي، الوعي بأهداف التنمية المستدامة، مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية، ورشة التفكير، وتحليل الاتجاهات التقنية الناشئة، إلى جانب تعلم تجزئة السوق والتموضع.ختامًا،خرّجَ برنامجُ زمالة مسك أكثرَ من 220 زميلاً، من خلال تنظيم وإقامة 1950 جلسةَ توجيهٍ وإرشادٍ خلال 3 سنوات، أتت على شكل 7 برامج لإثراء القيادة و3 مسابقات سنوية وما يزيد عن 30 ألف ساعة تدريبية. // انتهى //21:45ت م0194