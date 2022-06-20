الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأنقذَت البحرية المغربية 105 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين، خلال المدة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.وأوضحَت البحرية المغربية أنَّ معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة ، من بينهم 20 إمرأةً و11 طفلاً، في محاولة للوصول إلى السواحل الجنوبية لإسبانيا، وتم تقديم الإسعافات الأولية، لهم ونقلهم إلى الموانئ المغربية للقيام بالإجراءات الإدارية المُطبَّقَة في مثل هذه الحالات.// انتهى //22:10ت م0197