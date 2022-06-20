عام / البحرية المغربية تنقذُ 105 من المهاجرين غير الشرعيين
الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م واس
الرباط 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واس
أنقذَت البحرية المغربية 105 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين، خلال المدة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.
وأوضحَت البحرية المغربية أنَّ معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة ، من بينهم 20 إمرأةً و11 طفلاً، في محاولة للوصول إلى السواحل الجنوبية لإسبانيا، وتم تقديم الإسعافات الأولية، لهم ونقلهم إلى الموانئ المغربية للقيام بالإجراءات الإدارية المُطبَّقَة في مثل هذه الحالات.
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