عمّان 21 ذو القعدة 1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بدار السفارة، اليوم، مأدبة غداءٍ، تكريماً لمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، الذي يزور الأردن حالياً.حضر المأدبة، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الدكتور مهند حجازي، والوفد المرافق لمعاليه.// انتهى //22:16ت م0198