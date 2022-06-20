بريدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأَكَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أميرُ منطقةِ القصيمِ أنَّ المواطنين يعدون شركاءَ في المبادرات التي تُقَدِّمُها الجهاتُ الحكوميةُ، من خلال إبداء آرائهم ومقترحاتهم للإسهام, في تطوير العملية التنموية وغيرها من الخِدْمَاتِ بمدن ومحافظات المنطقة, مبيناً أنها لها دوراً أساسياً في مبادرة برنامج التوازن التنموي.ووَجَّهَ سموه بتفعيل منصة إلكترونية؛ لرصدِ وتلقي ملحوظات السلامة المرورية في الطرقات والميادين التي ترد من المواطنين، ومعالجتها من قبل الجهات المعنية، وتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين حيال المبادرات والبرامج والمشاريع لمدن ومحافظات المنطقة، بالإضافة إلى المقترحات المرتبطة في البرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية بالمنطقة.// انتهى //22:29ت م0200