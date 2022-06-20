الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسأَعَلَنَتْ منظمةُ التعاونِ الرقمي " DCO "، انضمامَ شركةِ " ثقة " بصفة مراقب رسمي في المنظمة، حيث يأتي انضمامُ الشركة في الوقت الذي تزدادُ فيه يومًا تلو الآخر عضويةُ المنظمة التي تعملُ على تمكين الازدهار الرقمي، مع التركيز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعمُ الشبابَ وروادَ الأعمالِ والنساءَ حول العالم.وأعربَ الرئيسُ التنفيذي لـ "ثقة" أيمن الفلاَّج عن سعادته بالانضمام للمنظمة وإبراز التزام الشركة بتسخير ممكنات ثقة لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، مشيرًا إلى أنَّ هذه الشراكةَ سيكون لها بالغُ الأثرِ في تبادل الأفكار والحلول، إلى جانب تعزيز التعاون بشأن أهداف التحول الرقمي للمنظمة؛ ومن ثمَّ المساعدة في تحفيز وتعزيز منظومة رقمية فعَّالة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي؛لتحقيق الشمول الرقمي، مؤكداً دورَ شركةِ ثقة كشركة تقنية وطنية تُقَدِّمُ خدماتِ الأعمال والحلولَ الذكيةَ للقطاعين الحكومي والخاص، وتعملُ مع شركائها وعملائها نحو قيادة التغيير وصناعة الأثر.يُشارُ إلى أنَّ «DCO» تعملُ بشكل متسارع على توسيع منظومتها من المتعاونين الدوليين، لتمثل 10 دول أعضاء يشكِّلون أكثرَ من 600 مليون نسمة، ويمثل إجمالي الناتج المحلي لدولهم ما يقارب 2 تريليون دولار.// انتهى //22:30ت م0201