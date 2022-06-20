القاهرة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقدَ وزراءُ دفاعِ دولِ مصر وقبرص واليونان اجتماعَهم الخامسَ في القاهرة اليوم؛لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك،ومناقشة القضايا التي تمسُّ مصالحَ الدول الثلاث.ووَقَّعَ كلٌّ من وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، ونظيريه القبرصي خارلامبوس بيتريدس، واليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس- في ختام الاجتماع- بيانًا مشتركًا في إطار دعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات، وتعزيز سُبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.وأكدَ وزراءُ الدفاعِ الثلاثة في مؤتمر صحفي مشترك، عُقِدَ على هامش الاجتماع، أهميةَ تعزيز الجهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //22:33ت م0202