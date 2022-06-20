جدة 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسعقدَ وفدٌ من علماء ومفكري العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، اليوم بالعاصمة الأفغانية كابل اجتماعًا مع سفراء وممثلي الدول الأعضاء وببعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.وناقشَ الوفدُ - خلال اللقاءات- أهمَّ القضايا والموضوعات، مثل التسامح والوسطية في الإسلام وتعليم المرأة.وتأتي زيارةُ الوفدِ لإفغانستان في إطار متابعة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لقرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الطارئة في إسلام آباد في ديسمبر من العام الماضي,إذْ دعا الأمينُ العامُّ لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال وفد من الفقهاء وعلماء الدين بقيادة مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمؤسسات الدينية الأخرى ذات الصلة في العالم الإسلامي.// انتهى //22:34ت م0203