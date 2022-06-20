سكاكا 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، حفل جائزة سموه للتميز التعليمي والمؤسسي وتكريم الفائزين والفائزات بفئاتها المختلفة على مستوى منطقة الجوف، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.وعند وصول سموه مقر الحفل تجول في منصة الفائزين والفائزات، وبعد أن عزف السلام الملكي انطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.وبين سموه أن الجائزة آتت ثمارها برؤية المتميزين والمتفوقين هذا العام من أبناء وبنات المنطقة، ومن سبقهم في الحصول على الجائزة خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر الذي نفخر به، وهذه المرحلة من تاريخ الوطن تتطلب منا جميعاً العمل بكل جدية لدعم أفكار جديدة رائعة وطاقات ملهمة ، وجهد وعمل دؤوب ، يسبقها حرص مستمر على مواكبة رؤية المملكة 2030 المحققة لاستمرار الريادة والنماء والازدهار للوطن الغالي ولأبنائه الأوفياء ، ولن يتحقق ذلك إلا بفضل الله تعالى ثم بسواعد وفكر أبناء الوطن المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.وأضاف سموه: "تعيش بلادنا الغالية ولله الحمد نهضة تنموية متميزة برؤية طموحة تعانق في همتها عنان السماء لمواكبة النهضة التي نعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -" ، معرباً عن اعتزازه وشعوره بالفخر والسعادة بما شاهده الليلة من تميز وتفوق .وأعرب المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان عن امتنانه وتقديره لسمو أمير المنطقة رعايته لهذه الجائزة وتكريم المتميزين والمتميزات بجميع فئاتها، وحرص سموه الدائم على تحفيز المجتمع التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة التي ترتقي بمستوى العمل والإنجاز، مشيراً إلى أن سمو الأمير فيصل بن نواف يترجم تطلعات القيادة بنهجه الجلي، لتحقيق رؤية المملكة فاليوم نتاج الأمس، والغد منتج اليوم، عنواناً مشرقاً على صفحات تعليم الجوف في محاور الرؤية، والذي كانت هذه الجائزة أحد روافدها التعليمية، المتميزة بشمولها لكافة الشرائح والفئات للارتقاء بمستوى الأداء وإذكاء التنافس المحمود، والتي خلقت دائرة أوسع للتميز على مستوى المنطقة، لتقديمها على المستوى الوطني والإقليمي، تأصيلاً وتأكيداً أن تعليم الجوف يتوجه عملاً وتفعيلاً لذلك، بإيمان تام وتطلع قريب بأن تكون صبغة حيوية في كل مناحي العمل، مؤكداً أن الاحتفاء ليس بتحقيق التميز لنخبة من المكرمين وحسب، بل إصرار نحو الاستمرار، والمضي قدماً في رؤية الجائزة ورسالتها وقيمها وأبعادها.وتنوعت فقرات الحفل بعرض تعريفي بالجائزة، وأوبريت "جائزة التميز"، وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة الجوف الفائزين وهم : فئة "التميز المدرسي" فواز بن نايف العويضة من مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، سلطان بن مطارد الرويلي من مدرسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله الابتدائية بصوير "المركز الثاني"، عبدالله بن محمد الشامخ من مدرسة الملك فيصل الثانوية بالقريات "المركز الثالث"، وحاتم بن مختار الزيد من مدرسة أسبار الثانوية بسكاكا "المركز الرابع".وفئة "المعلم المتميز" فهد بن عبدالهادي النصيري من مدرسة قرطبة الابتدائية بسكاكا "المركز الأول"، عمر بن عبدالرحمن الحسن من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية بدومة الجندل "المركز الثاني".وفئة "الخدمات التعليمية" فارس بن حمدان النصيري من مدرسة الأندلس الابتدائية بسكاكا "المركز الأول"، وفئة "المشرف التربوي" إبراهيم بن عبدالله النازل مشرف حاسب آلي في إدارة تعليم القريات "المركز الأول"، وفئة "العمل التطوعي" سلطان بن عبدالرحمن الحمد معلم بمدرسة طلحة بن عبيدالله الابتدائية بالقريات "المركز الأول"، فئة "الطالب المتميز" إبراهيم بن حمود الغبين من مدرسة الملك فهد الثانوية بالقريات "المركز الأول".كما كرم سموه الفائزات وهن: فئة "التميز المدرسي" سلمى بنت سلامة الوقيد مجمع تحفيظ القرآن بسكاكا "المركز الأول"، منال بنت مخلف المقاود مدرسة الثالثة الابتدائية بقارا "المركز الثاني"، فئة "المعلمة المتميزة" ريم بنت مشاري المطيري من مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، عهود بنت محمد البلوي من مدرسة السابعة المتوسطة بالقريات "المركز الثاني"، ريما بنت عتيق السلمي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز الثالث"، صباح بنت مضيان المضيان من مدرسة الثانية المتوسطة بدومة الجندل "المركز الرابع"، فئة "الموظف الإداري" جميلة بنت متعب العيادة من مكتب التعليم بسكاكا "بنات" "المركز الأول"، علياء بنت عبدالكريم الهذلول من مدرسة الثالثة المتوسطة بدومة الجندل "المركز الثاني"، فئة "المبادرات والتجارب" أماني بنت تركي المفرج من أمانة إدارة "تعليم الجوف "المركز الأول"، نفلة بنت رويع الرويلي معلمة من مدرسة الثالثة عشرة الثانوية بالقريات "المركز الثاني"، أفنان بنت إبراهيم حسن رئيسة قسم رياض الأطفال في إدارة "تعليم القريات" "المركز الثالث"، فئة "المشرف التربوي" مريم بنت محمد المشعل مكتب التعليم بدومة الجندل "المركز الأول"، فئة "العمل التطوعي" لطيفة بنت عبدالرحمن العلي من إدارة نشاط الطالبات في إدارة "تعليم الجوف" "المركز الأول"، أسماء بنت عقلاء العقلاء من مدارس منهاج الرسالة بسكاكا "المركز الثاني"، فئة "الخدمات التعليمية" إيمان بنت منيف السويلم وكيلة بمدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، غروب بنت معدي الضويحي موجهة طلابية في مدرسة الأولى الثانوية باللقائط "المركز الثاني"، ريم بنت حمود العنزي رائدة نشاط في مدرسة الأولى الابتدائية بالطوير "المركز الثالث"، عائشة بنت كساب القبلان وكيلة مدرسة الثالثة والعشرون الابتدائية بسكاكا "المركز الرابع"، فئة "الطالبة المتميزة" شادن بنت محمد الدرعان من مدرسة وارفة العلم الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، نوار بنت محسن الضويحي من مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا "المركز الثاني"، بشري بنت عبدالرحمن السردي من مدرسة الرابعة عشر الثانوية بالقريات "المركز الثالث"، فئة "فارسة ذوي الإعاقة" دانة بنت مصلح الرويلي من مدرسة السابعة الثانوية بالطوير "المركز الأول".// انتهى //23:10ت م0209