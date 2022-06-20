إسلام آباد 21 ذو القعدة 1443هـ الموافق 20 يونيو 2022م واساستقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكتبه بإسلام آباد، اليوم، وفد تجاري سعودي رفيع المستوى يزور باكستان حالياً، برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد بن محمد الباش، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء، الذي حضره من الجانب الباكستاني عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة في باكستان.ورحب الرئيس شهباز بالوفد، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان، مؤكداً اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يخدم مصلحة البلدين.وأشاد بالتطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.ومن المقرر، أن سيجري الوفد عدة زيارات إلى الغرف التجارية والمصانع بعدد من المدن الباكستانية لمناقشة فرص التعاون في العديد من المجالات من أبرزها: التعدين، والبتروكيماويات، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.// انتهى //23:25ت م0210