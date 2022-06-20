الرياض 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واستفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم منفذي الحديثة وجديدة عرعر، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.واطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.وأكد مدير عام الجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أرقى الخدمات لهم.// انتهى //23:44ت م0213