الدمام 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسانطلقت اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، والتي تقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، بمشاركة 10 منتخبات، وتستمر حتى 28 يونيو الحالي.ففي المجموعة الأولى فاز منتخب المغرب "حامل اللقب" على منتخب الكويت بنتيجة 6-4، بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على منتخب الصومال بنتيجة 8-1، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب، ولكل منهما 3 نقاط، يليهما على الترتيب منتخبا الكويت والصومال بدون رصيد.وفي المجموعة الثانية، تعادل منتخبا مصر والعراق بنتيجة 3-3، ليحصد كل منهما نقطة واحدة, أما في المجموعة الثالثة، فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره السعودي بنتيجة 6-4، ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر جدول الترتيب، على أن يلتقي المنتخب الليبي غداً.// انتهى //23:51ت م0217