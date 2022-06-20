طرابلس 21 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 20 يونيو 2022 م واسوقعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام ( USIP ) لدعم عملية الاستقرار في ليبيا.ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي إيلي أبو عون في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.وتشتمل المذكرة على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد، وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.//انتهى//23:52ت م0220