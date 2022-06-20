المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساختتم معرض المدينة المنورة للكتاب ٢٠٢٢ يومه الخامس وسط حضور كثيف من الأسر، التي حرصت على زيارة جناح الطفل، وحضور ورش العمل المخصصة للأطفال وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى العديد من فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الذي يقام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.وشهد المعرض إقامة ندوتين حواريتين عن أدباء المدينة المنورة، رواداً ورحالة مروا بها، ففي الندوة الحوارية الأولى بعنوان (رواد الحركة الأدبية في المدينة)، تحدث فيها الكاتب محمد القشعمي، ورئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله عسيلان عن أهم الأدباء الذين شكلوا المشهد الثقافي بالمدينة، فيما تمحورت الندوة الحوارية الثانية عن المدينة المنورة في كتابات الرحالة، قدم فيها الدكتور عبدالله حامد والدكتور عبدالعزيز الحيدري اقتباسات ما دوَّنه رحالة خلال زياراتهم لمدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، واللهفة والشوق للمدينة، وفرحة الوصول، منها ما قاله ابن بطوطة، ومصطفى محمود، وأحمد بهجت، ومحمد التمراوي وآخرين، وتوصيفهم الهندسي للحرم النبوي ولقائهم العلماء.كما شهد اليوم الخامس إقامة ورشة عمل عن الكتابة ثنائية الاتجاه، نصح فيها الكاتب والروائي عمر الرديني الحضور بتعلم هواية مثل الكتابة، قائلاً : "علموا أنفسكم هواية تصارعون بها صعاب الحياة ومرارها، الكتابة ليست فعلاً جامداً نخبوياً بل ملكة يمتلكها الإنسان، وتتطور مع الزمن، وليس شرطاً أن تندرج تحت أي صنف أدبي؛ بل حق مشروع يعبر فيه كل شخص عن نفسه ويثبت وجوده مجتمعياً وتاريخياً وحضارياً، ويترك بصمة وأثراً، فالكتابة تقوِّم الإنسان وتعيد بناءه من جديد".وأقيمت أمسية حوارية بعنوان "أدب الغموض"، أكد خلالها الكاتب والروائي الكويتي الدكتور عبدالوهاب الرفاعي أن أعماله الأولى قوبلت برفض شديد من المجتمع، حتى أنها كانت تُقرأ سراً، ولكن مع مرور الأيام تجاوزت المخاوف من خلال التحقق من مضامينها ومحتواها الثري بالمصطلحات العلمية غير المألوفة، والتي صنعت جيلاً من القراء والمثقفين، مبيناً أن الكثيرين يصنفون أدب الغموض كأدب مستقل بذاته، وهو ليس كذلك بل يمكن إسقاطه على كل أنواع الأدب، ضمن الأنواع الروائية الستة: الدراما، البوليسي، الرعب، الخيال العلمي، الخيال الحر، المغامرات.وشهد البرنامج الثقافي إقامة ثلاث ورش عمل في جناح الطفل؛ الأولى بعنوان "المتحدث الصغير" ، والثانية حول الكتابة الإبداعية للأطفال، والأخيرة بعنوان "ارسم قصتك" ، هذا إلى جانب قصة الأسد وحيوانات الغابة الستة.يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة "معارض الكتاب" يواصل استقبال زوَّاره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً - باستثناء يوم الجمعة من 2 مساءً إلى 11 مساءً -؛ ليقدم لهم أكثر من 60 ألف عنوان قدمتها أكثر من ٢٠٠ دار نشر وتوزيع قدمت من ١٣ دولة، ويأخذهم برنامج المعرض الثقافي في رحلةٍ أدبية وعلمية ومعرفية ثرية.// انتهى //00:17ت م0001