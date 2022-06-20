جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي مُمثلة بإدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة عدداً من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامجي "سفير الحياة" و "البروتوكولات العلاجية" للمختصين في المجال الصحي ، وذلك خلال شهري إبريل و مايو من العام الجاري 2022م .وبينت هيئة الهلال الأحمر أن عدد الدورات الحضورية بلغت 47 دورة، تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كافة المعلومات الإسعافية الأولية ، وجانب عملي يعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى 18 دورة " عن بعد " لبرنامج "سفير الحياة" استفاد منها ( ١٢،٢٥٨ ) من الجنسين.وأوضحت، أن عدد المحاضرات التوعوية المنفذة بلغت 41 محاضرة، استفاد منها 11.013 شخصا، شملت المحاضرات التعريفية بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية، بالإضافة إلى كيفية استخدام تطبيق أسعفني.يُذكر أنه بإمكان شرائح المجتمع الاستفادة والتسجيل في الدورات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة " نظام التدريب ".// انتهى //00:57ت م0003