الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، أمير الفوج الثاني والعشرين نواف بن نايف بن عبدالمحسن الفرم ، وأمير الفوج الأربعين محمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري، مقدماً لهما التهنئة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.واستمع أميرا الفوجين إلى توجيهات سمو وزير الحرس الوطني وتأكيد سموه على أهمية دور الأفواج والارتقاء بأعمالها بما يرتقي مع تطلعات القيادة الرشيدة ومايتم عمله من إجراءات تطويرية لمهامها الأمنية والعسكرية.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سموه ناصر بن زيد آل مهنا.// انتهى //01:12ت م0004