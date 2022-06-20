المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واستشارك جامعة طيبة ممثلة بعمادة شؤون المكتبات وبرنامج الكراسي البحثية ووادي طيبة في معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تتواصل فعالياته المختلفة وسط إقبال لافت.واشتملت مشاركة الجامعة على جناح يبرز أهم إنجازاتها العلمية والبحثية من خلال عرض الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس والمجلات العلمية المحكمة للكليات العلمية والأدبية، وأحدث إصدارات مركز النشر العلمي، كما شملت برنامج الكراسي البحثية الذي يتكون من خمسة كراسي "كرسي القراءات، كرسي دراسات وأبحاث آل البيت، كرسي أصح الصحيح في الحديث الشريف، كرسي العمل التطوعي، كرسي لتقنيات التشغيل والصيانة".كما شاركت شركة وادي طيبة المختصة بالتقنيات الحديثة بأحد معاملها بتقنية الواقع المعزز والافتراضي "مشروع معرض الفنون الافتراضي الثلاثي الأبعاد ومشروع الإرث المقدم لسكان المملكة وزوارها".// انتهى //01:13ت م0005