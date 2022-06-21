عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة على محافظة ينبع ومركز الرايس
الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م واس
المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
// انتهى //
03:46ت م
0007