القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسعلى هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية، زار الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد عددا من الجهات الإعلامية المصرية.واطلع الوفد الإعلامي خلال زيارته لكل من مقرات صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع وشركة إنفوتايمز على الخدمات التي تقدمها في المجال الإعلامي والإخباري.وتبادل الوفد مع قيادات الجهات الإعلامية المصرية سبل تطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الإخبارية، مؤكدين أهمية التعاون الإعلامي، بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .// انتهى //04:38ت م0010