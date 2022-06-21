الرباط 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط أمس بوزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية جيبوتي نبيل محمد أحمد.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الدعم الذي قدمته المنظمة لجيبوتي في مجال تعليم اللغة العربية، ومتابعة تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي.// انتهى //05:01ت م0012