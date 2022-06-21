طوكيو 30 شعبان 1435 هـ الموافق 28 يونيو 2014 مصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر 451 نقطة، أو ما يعادل 75ر1% ، ليصل إلى 49ر26222 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 33ر30 نقطة، أو67ر1% ، ليصل إلى 27ر1849 نقطة.// انتهى //06:42ت م0014