اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م واس
طوكيو 30 شعبان 1435 هـ الموافق 28 يونيو 2014 م
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر 451 نقطة، أو ما يعادل 75ر1% ، ليصل إلى 49ر26222 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 33ر30 نقطة، أو67ر1% ، ليصل إلى 27ر1849 نقطة.
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