ينبع 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسرعى مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، الحفل الختامي لبرامج وأنشطة ومبادرات الإشراف التربوي للعام الدراسي 1443هـ، الذي أقيم على مسرح ثانوية الملك عبدالعزيز، بحضور عدد من القيادات التعليمية ومنسوبي التعليم من مشرفين ومديري مدارس ومعلمين .و بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير التعليم كلمة أثنى فيها على النهج العلمي المميز الذي يتبناه قسم الإشراف التربوي والذي كان له أثره في تحقيق الأهداف التعليمية، مشيدًا بالمخرج التعليمي ودور الإشراف في التطوير المهني والعلمي ودعم الابتكارات والإبداعات.و ألقى مدير الإشراف التربوي بتعليم ينبع موسى بن عبدالرزاق الحمدي كلمة استعرض خلالها أبرز البرامج المنفذة خلال العام، مؤكدًا السعي بكامل الطاقات لتحقيق التوجهات المستقبلية والمحققة لتطلعات الوزارة وتوجهات الإدارة .وتخلل الحفل عرض مرئي للمنجزات النوعية التي تم تنفيذها هذا العام والتي كان من أبرزها : مبادرة الفهم القرائي، و برنامج تعزيز المهارات، ومبادرة الإشراف للتحصيل الدراسي، كما تم استعراض الإنتاج العلمي لمنسوبي الإشراف التربوي، إضافة للبرامج الإشرافية النوعية الموجهة نحو تطوير الأداء المهني للمعلمين ومديري المدارس .وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم المدارس المتميزة في مبادرة الفهم القرائي، والمدارس الفائزة والمتأهلة في مسابقة تحدي القراءة، بالإضافة إلى تكريم المتقاعدين من مديري المدارس بالمحافظة.// انتهى //07:00ت م0015