نيودلهي 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسلقي 137 شخصا مصرعهم إثر فيضانات وصواعق وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها مناطق في شمال الهند مؤخرا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، كانت الأكثر تضررا، حيث لقي 73 شخصا مصرعهم.وأشارت إلى فرق الجيش والقوات الجوية وقوة الاستجابة للكوارث التابعة للولاية وأجهزة الدولة المختلفة، تباشر عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.// انتهى //07:15ت م0016