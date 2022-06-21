المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 172562 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.وأوضحت الإحصائية أن 156828 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري 13097 حاجاً , إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 24478 حاجاً في المدينة المنورة يوم أمس, ومن الجنسية الهندية 17537 حاجاً, ومن بنجلاديش بعدد 8626 حاجاً, ومن العراق بعدد 7040 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 6556 حاجاً.وبينت أن 76955 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 75589 حاجاً من جنسيات مختلفة.وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 374 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 656 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 410 حجاج, بالإضافة إلى تنفيذ 22 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 126 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.// انتهى //09:34ت م0018