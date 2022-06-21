إسلام آباد 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ترحيب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بوفد رجال الأعمال السعودي الذي يزور باكستان برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد بن محمد الباش.وسلطت الضوء على الإجراءات التي طبقتها السلطات الباكستانية للسيطرة على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بما في ذلك تقليص ساعات العمل والإغلاق المبكر للأسواق والمصانع.وأشارت صحف إسلام آباد إلى تصريحات وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الذي أعرب عن أمله في إحياء برنامج صندوق النقد الدولي المتعثر في غضون يوم أو يومين.وأخبرت عن ارتفاع طفيف في معدل الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بلغت نسبته 1.53% خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وتابعت الصحف الباكستانية تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، حيث قتل وجرح العشرات جراء هجوم على سوق مزدحم في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.وتناولت متفرقات منها تحذير منظمة الصحة العالمية من التراخي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في الهند.// انتهى //09:37ت م0019