الخرطوم 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتأكيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية دور الجامعات في المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار، وتوعية المجتمع حول مخاطر الصراعات القبلية والجهوية.ونقلت عن بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" أن ‏الآلية الثلاثية المشتركة واصلت مناقشتها على المستوى الفني بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني مع أصحاب المصلحة.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بتأكيد سفير الممكلة لدى السودان علي بن حسن جعفر لدى مخاطبته المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية للحقوق الأساسية للطفل بالخرطوم أمس، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت حماية حقوق الطفل، وكرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم.ونشرت تصريح المتحدث باسم الشرطة السودانية العميد عبد الله البدري بأن "قوات الشرطة لا تستخدم أي سلاح ناري ضد المتظاهرين، كما لا تمتلك أي أسلحة محرمة أو ممنوعة في مخازنها، وتتعامل مع المتظاهرين بالحد المعقول للقوة عبر الهراوات والغاز المسيل للدموع".وعرجت صحف السودان على تصريح اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية، عن اكتمال الاستعدادات لتخريج الدفعة الأولى لقوات حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.// انتهى //09:52ت م0020