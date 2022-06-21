الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثانية من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم هذا الموسم 1444/1443هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 63.162.014 ريالاً، لصافي كمية 38.155 طناً، وذلك لـ157 مزارعاً، كما أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 277.513 طناً لـ 1213 مزارعاً.ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 1438/1/16هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.// انتهى //10:16ت م0022