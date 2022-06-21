تونس 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ما تشهده تونس من تجاذبات خاصة في المجال السياسي، في ظل استمرار الاجتماعات الرامية إلى إعداد دستور جديد للبلاد يعقبه تنظيم استفتاء في الخامس والعشرينمن يوليو القادم، مشيرةً إلى تقديم مسودة لدستور جديد للرئيس التونسي قيس سعيد أمس للنظر في تفاصيله.ونقلت صحف الثلاثاء تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس وجميع مدن ليبيا، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وتطرقت إلى خسارة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في فرنسا.// انتهى //10:18ت م0023