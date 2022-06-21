القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أمس، في زيارة رسمية إلى مصر.وأشارت إلى المباحثات التي عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارته الحالية إلى لوكسمبورج، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على دعوة مصر، المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا اللجوء بمنظور شامل، يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود.ولفتت الانتباه إلى اجتماع وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، في القاهرة أمس، لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك، ومناقشة القضايا التي تمس مصالح الدول الثلاث.ونقلت عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تأكيدها التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ اجتياح الفيضانات لبعض دول جنوب آسيا، مما تسبب في صعوبة وصول المياه والغذاء إلى الملاجئ في جميع أنحاء ولاية آسام شمال شرق الهند، والمناطق الشمالية الشرقية من بنجلاديش.// انتهى //10:20ت م0024