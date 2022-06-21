نيودلهي 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 9923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 43.319.396 إصابة، منها 79.313 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 524.890 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.715.193 حالة.// انتهى //10:20ت م0025