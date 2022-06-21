تبوك 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وإمارة منطقة تبوك، أعمال إعادة تأهيل مقر الإمارة بالإضافة إلى المرافق المساندة والتابعة بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني الإمارة البالغ إجمالي مساحتها 26 ألف متر مربع وفق المعايير الترشيدية العالمية.وبين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ " ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق الإمارة والبالغ عددها 3 مبانٍ، وتبين أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وحددت أعمال إعادة التأهيل 8 معايير رئيسة هي : أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدالًا جزئيًا للمبردات (Chillers) ومضخات المياه بوحدات ذات كفاءة أعلى، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة، وتركيب نظام التحكم في المبردات (CMS)، وتركيب أجهزة ذات سرعات مترددة تتحكم بمضخات المياه المبُردة، وتركيب نظام تحكم لوحدات مناولة الهواء ومراوح الشفط وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد وتحديث نظام التحكم بالمباني (BMS)، بالإضافة إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية، كما ستقوم (ترشيد) بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بتقنية الليد (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للإمارة.يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 7 ملايين كيلو واط ساعة سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 4.7 ملايين كيلو واط ساعة سنوياً، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 36%. وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 6 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 1.7 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 29 ألف شتلة.// انتهى //11:21ت م0038