عرعر 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساستقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أمس الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق وسط منظومة خدمات وإجراءات مرنة المقدمة من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.يذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، وقدمت خدماتها لأكثر من 4 الآف حاج عراقي حتى هذه اللحظة.// انتهى //11:29ت م0039