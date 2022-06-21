الدوحة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم, في منتدى قطر الاقتصادي والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة 20-22 يونيو 2022م، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم.وأكد معالي الأمين العام أن المنتدى يُعد فرصة رائدة لمناقشة سُبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، موضحًا أن مستقبل الاقتصاد العالمي يُعد إحدى أولويات الحكومات في دول العالم أجمع بما في ذلك القطاع الخاص والشركات، وذلك في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والتكنولوجي والاهتمام المستمر بتأمين الطاقة، مشيدًا بمخرجات المنتدى الذي يسعى لتشجيع التعاون الاقتصادي بين دول العالم.// انتهى //11:31ت م0041