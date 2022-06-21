نجران 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران 14 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة تلبي حاجة السوق، وتطلعات المستثمرين في مواقع متعددة بالمنطقة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الاستثمارات في أمانة منطقة نجران المهندس سلطان آل الشهي أن الفرص المطروحة تقع في مواقع مميزة ومكتملة البنية التحتية وتتضمن موقع تجاري سكني متعدد الأنشطة بمخطط الجامعة، وموقع مركز تجاري سكني بحديقة الملك سعود، وموقع تجاري سكني بحي الإسكان، وموقع لإقامة معمل لمعالجة النفايات الطبية بحي صهبان، وموقع لإقامة مصنع غازات طبية بحي صهبان، وسكن عمال بحي صهبان، ومحطة وقود بالموفجة، ومستوصف عام بحي الإسكان، وتشغيل وإدارة سوق الطيور بحي ماقان، وترميم وتشغيل مسلخ ماقان، ومحل غاز، وفود ترك بحديقة شلال العريسة، وكافتيريا قائم بممشى الملك عبدالعزيز، وسيارتين لتأجير وبيع مستلزمات الرحلات بطريق الملك عبدالله، داعيًا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:33ت م0042