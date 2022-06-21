عرعر 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسطرحت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية 51 فرصة استثمارية لشهر يونيو 2022 م، تنوعت بين أسواق ومحال تجارية، وورش صناعية، واستراحات وصراف آلي, وقصر أفراح ,ومنافذ بيع، ومقاهي، ونادي رياضي وغيرها من الفرص الأخرى.ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" .// انتهى //11:38ت م0043