سكاكا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع المحافظين لمتابعة أعمال المحافظات والمراكز التابعة لها .وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة تسخير كافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الحديثة وضيوف مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، التي تعمل على خدمتهم عدة جهات حكومية وتطوعية في منظومة عمل متكاملة، حيث تولي القيادة الرشيدة -حفظها الله- خدمة ضيوف الرحمن جلَ اهتمامها.بعدها ناقش سموه مع المحافظين عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، كما اطلع سموه على التقارير المتعلقة بتوصيات الاجتماع السابق ، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بوتيرة تصاعدية في كل ما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتطوير ونماء المناطق والمحافظات، حاثاً على تكاتف الجميع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المجالات ، مشددا بمتابعة إجراءات قدوم ضيوف الرحمن بما يكفل نجاح موسم الحج وراحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات وأميزها.// انتهى //11:57ت م0045