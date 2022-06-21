المدينة المنورة 22 ذوالقعدة ١٤٤٣هـ الموافق 21 يونيو ٢٠٢2م واسيقدم معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم عدداً من الأنشطة والبرامج ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض منها ندوتين حواريتين للدكتور حمزة المزيني والروائية بثينة العيسى إضافةً إلى الجلسة الحوارية "حديث الكتاب" وأربع ورش عمل وفعالية على مسرح الطفل وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .ففي الندوة الأولى يستضيف المعرض الروائية الكويتية بثينة العيسى ويحاورها الكاتب سامي البطاطي وتتمحور حول كتابة الرواية للاستفادة من خبرتها العريقة في كتابات الروايات، أما الندوة الثانية فيتحدث الناقد والأديب الدكتور حمزة بن قبلان المزيني الحاصل مؤخراً على جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة عن كتابه "واستقرت به النوى" تُحاوره الإعلامية منى سفرجي، في حين يتحدث الروائي طارق إمام عن روايته "ماكيت القاهرة" التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، فيما تحكي الحكواتي دينا العلواني على مسرح الطفل قصة (كيف نتعلم الصبر)، كما ستقام أربع ورش عمل منها ورشة حول كتابة النص الواقعي للبودكاست السردي تُقدمها أفنان الغامدي وثلاث ورش في جناح الطفل عن (ما الذي يلاحقنا) و(شخصيتي الخيالية) وورشة تدور حول تحريك وصناعة العرائس .يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب الذي يُقام للمرة الأولى بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، يُشارك فيه أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة وأكثر من 60 ألف عنوان لمحبي القراءة والمعرفة إلى جانب أكثر من 80 فعالية مصاحبة للمعرض التي تزينت بالثقافة والندوات والحوارات الأدبية .// انتهى //12:03ت م0047