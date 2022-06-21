الطائف 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأجرت صحة الطائف من خلال قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 140عملية جراحية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماته 1841, وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية للعام 2022م.وأسهم بفضل الله فريق طبي بقسم المسالك البولية في إنهاء معاناة مريض من آلام شديدة بمجرى البول وكثرة الالتهابات وتكرار الحصر البولي طوال سبعة أعوام، حيث تبين بعد الفحوصات السريرية والمخبرية وجود تضيقات شديدة بمجرى البول تسبّبت له في العديد من المضاعفات الصحية.وأجرى الفريق عملية جراحية نوعية استمرت لأكثر من خمس ساعات جرى خلالها استئصال كامل للجزء المتليف من الإحليل, إضافةً إلى عمل رقعة للمنطقة باستخدام نسيج مستخلص من بطانة الفم، وتكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //12:05ت م0049