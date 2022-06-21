تبوك 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان غداً، حفل تخريج الدفعة 14 لحملة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، وذلك في المبنى الرياضي في مقر الجامعة لعام 1443هـ.وتزف الجامعة في حفلها لهذا العام ما يزيد على 500 خريج وخريجة من مختلف الكليات (كلية الهندسة، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والعلوم، والدراسات الإنسانية، وكلية الدراسات العليا).وأعرب رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان عن تقديره لرعاية أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.// انتهى //12:12ت م0050