رياض الخبراء 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم، أعمالها لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة والمواقع التابعة لنطاقها لتحسين المشهد الحضري خلال النصف الأول من العام الحالي.وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين أنه جرى صيانة عدد 985 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال الأرصفة المتهالكة بطول 4750 متراً مع طلائها، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بكمية بلغت 3800 متراً مربعاً، وإزالة 137 سيارة تالفة ومهملة، إضافة إلى رفع المخلفات الإنشائية بكميات بلغت 5600 طن، كما شملت الجهود أعمال تقليم وتحسين الأشجار والمسطحات الخضراء.وبيّن الجبرين أن البلدية مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر المنصة.// انتهى //12:23ت م0051