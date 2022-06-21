أبها 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة عسير خدمة حجز موعدٍ إلكتروني عبر منصة "بلدي" الرقمية، التي تُمكّن المستفيد من حجز موعدٍ إلكتروني لمراجعة الأمانة أو البلديات التابعة لها لإنهاء مختلف المعاملات البلدية.وأوضحت الأمانة بأن الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدّمها الأمانة للمستفيدين، في إطار برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، مشيرة إلى أن الخدمة تختصر الوقت والجهد وتسريع المعاملات والتسهيل على المستفيدين، وفي حال تطلّب حضور مقدم الطلب إلى مقر الأمانة أو البلدية يتم تأكيد الموعد للحضور .// انتهى //13:28ت م0070