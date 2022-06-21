مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لموسم حج ١٤٤٣هـ، بالعديد من البرامج والخدمات الهادفة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تنوعت البرامج بين ميدانية، وخدمية، ووقائية، وإعلامية، وإرشادية، سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام.وأكد وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن البرامج والخدمات تتم عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية، لقاصدي المسجد الحرام، ومعايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، ورؤية المملكة العربية السعودية (2030) وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه الرقي الشامل بالمنظومة الخدمية في المسجد الحرام.وتضمن البرامج وضع آلية عمل محكمة تضمن الإشراف والمتابعة بشكل مباشر على تنفيذ جميع الخدمات الميدانية، كخدمات سقيا ماء زمزم المبارك، وعمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام، وفق أعلى المعايير الصحية، والتأكد من جاهزية خدمات التنقل عبر العربات الكهربائية والعادية، وتعزيز الاستفادة من خدمات الوقاية البيئية بالمسجد الحرام والإشراف على ضبط عمليات الدخول والخروج إلى المسجد الحرام، عبر كفاءات مؤهلة وموزعة داخل المسجد الحرام وأبوابه ومداخله وساحاته الخارجية، بالتزامن مع إعداد مواد إعلامية تبرز الصورة المشرقة، لعناية المملكة بمنظومة خدمات المسجد الحرام.وتهدف الوكالة من خلال برامج موسم الحج إلى تعزيز الجانب الإنساني للخدمات الميدانية بالتوائم مع أهداف خطة الرئاسة للانطلاقة المستقبلية، والتحولات الرقمية، بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، ورؤية المملكة (2030) نحو تهيئة بيئة تعبدية آمنة ومراعية لكافة المعايير الخدمية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من أنحاء العالم.// انتهى //13:28ت م0071