الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسبرعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع مصرف الراجحي لدعم الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام .ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، فيما وقّع من المصرف الرئيس التنفيذي وليد بن عبدالله المقبل.وتهدُف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى صناعة جيل واعد من شباب وفتيات الوطن، وإتاحة فرص التعليم والتدريب التي تدعم تمكينهم وتدريبهم عبر دعم المصرف تسديد الرسوم الدراسية الجامعية للأيتام المشمولين برعاية الوزارة وتحقيق المستهدفات المشتركة بين الجهتين في جانب التنمية الاجتماعية.وثمّن الغانمي جهود مصرف الراجحي ومبادرتهم التي ستُسهم في تطوير وتدريب الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، مؤكدًا الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص لدعم منظومة الخدمات الاجتماعية والخطط التنموية المستدامة ومنها تطوير مهارات الأيتام واستمرارية تعليمهم.يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون بينها وبين كافة الجهات، وتحقيق معايير رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية منظومة التنمية الاجتماعية.// انتهى //13:31ت م0072